İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Aydın Eryaşar, hayatını kaybetti.

6 ay önce mide kanserine yakalanan İnegöl'ün sevilen polisi Aydın Eryaşar, tedavi gördüğü İnegöl Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eryaşar'ın ölümü Emniyet camiasını yasaboğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Eryaşar'ın cenaze programı belli oldu. Bugün saat 15.00'de İnegöl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde veda töreni düzenlenecek. Cenazesi ise ikindi namazını müteakip Alanyurt Yeni Mahalle camiinde kılınacak cenaze namazının ardından İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığına defnedilecek.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ