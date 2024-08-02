AYEDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

AYEDAŞ, hizmet verdiği 8 bin 300 trafo ve 34 bin 417 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da 33 bin 62 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 738 pano ile 12 trafo ve 841 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 1.559 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile AYEDAŞ 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 312 kilometrelik yeni kablo döşeyen AYEDAŞ ekipleri 546 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 201 elektrik panosu ile 33 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan AYEDAŞ, ayedas.com.tr, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Ayedaş’ın İstanbul Anadolu Yakası’nda bakım ve yatırım çalışmaları sürecek.