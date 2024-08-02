Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa’da yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı takıma moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Arat ve beraberindekiler, teknik ekip ve futbolcular ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.