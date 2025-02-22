Ocak ve şubat aylarında aynı alışverişi yapan bir kişi, fiyatlardaki farkı gözler önüne serdi. Sadece bir ayda fiyatlar ciddi oranda yükseldi. İşte o anlar…

Türkiye’deki artan enflasyonun halk üzerindeki etkisi net bir şekilde ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı videoda ocak ayında 1153 TL’ye aldığı market alışverişini, şubat ayında 1247 TL’ye aldığını gösterdi. Bir ayda gerçekleşen bu fiyat artışı, vatandaşların tepkisini çekti.

“NE KADAR ÖDEYECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK”

Videoyu paylaşan kişi, genellikle market markalarından oluşan aynı ürün listesini ocak ayında 1153 TL’ye aldığını, şubat ayında ise 1247 TL’ye yükseldiğini belirtti. Özellikle tereyağı, kaşar, sucuk, nohut ve pirinç gibi temel gıda ürünlerindeki artışlar dikkat çekti. Vatandaş, “Ne kadar ödeyeceğimizi şaşırdık.” diyerek yaşadığı durumu ifade etti.