Programın en dikkat çeken yönü, kadınlara sunulan 20.000 TL’lik hibe desteğidir. Bu destek, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kadınlar, bu hibeyi yeni bir iş kurmak, girişimcilik hedeflerini hayata geçirmek veya mevcut işlerini büyütmek için değerlendirebilir. Aynı zamanda, aile bütçelerine katkıda bulunarak yaşam standartlarını yükseltme imkânı elde ederler.

Bu hibe yalnızca maddi bir destek sunmakla kalmaz, aynı zamanda kadınların iş hayatına daha aktif katılımını teşvik ederek ekonomik büyümeye de katkıda bulunur. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer edinmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak görülmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların ekonomik anlamda güçlenmesini destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğine de katkı sağlamaktadır. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, toplumun her kesimi için eşit fırsatlar yaratırken, daha fazla iş olanağına erişmelerini de kolaylaştırmaktadır.

Kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvurularını kolayca yapabiliyor. Başvurular sadece finansal destekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. Bu destek, kadınların iş dünyasında kendilerini geliştirmelerine ve projelerini başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

📌 Başvuruların değerlendirilmesinde hangi kriterler dikkate alınıyor?

✅ Projenin kalitesi

✅ Etkisi

✅ Sürdürülebilirliği

Kadınlar, başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayarak girişimcilik hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri fırsatlara sahip oluyorlar.