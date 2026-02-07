Kocaeli'de 5 saat önce meydana gelen kazanın ardından aynı yerde yaşanan ikinci kazada otomobil yan yola düşerek ters döndü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki 54 BZ 847 plakalı Opel marka otomobil, başka bir kaza neticesinde bariyeri sökülmüş olan yerden yan yola düştü. Otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Sabah saatlerinden de aynı yerde kaza olmuş, bariyer 25 metre sökülmüş, otomobilin motor kısmından girip tavanından çıkmıştı.