Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü görevine sanat tarihçi Ayşe Canan Atlığ getirildi.

İstiklal Caddesi’nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren bina, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi adıyla, Cumhuriyetin 100. yılına bir armağan mahiyetinde, 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor. Zengin bir koleksiyon ile kültür sanat hayatına katılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü görevine sanat tarihçi Ayşe Canan Atlığ getirildi.

Michigan Üniversitesi’nde ‘Sanat Tarihi” ve “Yakın Doğu Bilimleri” bölümlerinde çifte lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ‘Sanat Tarihi’ yüksek lisans eğitimi alan Atlığ, halen aynı bölüm doktora programına devam ediyor. Sotheby’s New York’ta sanat yönetimi üzerine sertifika programını da tamamlayan Atlığ, son olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde Koleksiyon Yöneticisi olarak görev yaptı.

1940’lı yıllardan itibaren titizlikle biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a kadar 900’ü aşkın sanatçının 2 bin 500’den fazla eserinden oluşuyor. Koleksiyondan yola çıkılarak hazırlanan özel bir seçki Resim Heykel Müzesi ile ilk kez toplu olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Öte yandan, bu yıl 24. sezonuna merhaba diyecek olan ve usta sanatçıların retrospektif sergilerine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi’nde de görev değişikliği oldu. Uzun yıllardır Kibele Sanat Galerisi Yöneticisi görevini sürdüren Nimet Özatağan’ın emekli olması üzerine, yönetici görevine Dr. Burcu Keskin getirildi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nden lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nden ise yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Dr. Keskin, daha önce mezun olduğu okullarda öğretim görevlisi olarak ders vermişti.