Aytaç Durak'ın, ilçedeki Bürücek Yaylası'nda bulunan evinde rahatsızlanması sonrasında yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, adrese gelerek 86 yaşındaki Durak'ı ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine sevk etti. Burada yapılan değerlendirmenin ardından Durak'ın tedavisine ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde devam edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edilerek Pozantı İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterle Balcalı Hastanesine sevk edilen Durak, acil serviste tedavi altına alındı. Burada Durak'a ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç tarafından müdahale edildi.

Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedavi edildiği belirtildi.