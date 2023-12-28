Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.