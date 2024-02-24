Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43’ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları ’KB-20’, ‘KB-111’ ve ‘TCSG-6’ tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 43’ü çocuk toplam 106 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.