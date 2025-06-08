Olay saat 19.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 1. Köprülü sokakta meydana geldi. Bedre deresi yanından geçen vatandaşlar, köprü altında hareketsiz yatan bir şahsı gördüler. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirlediler. Erkek cesedinin üzerinden kimliği çıkmazken, ceset savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.