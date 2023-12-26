Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap tekne içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ tarafından hareket halinde durdurulan ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: iha