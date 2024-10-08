Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Gülten Karakuş ve Serpil Karabaş, yıllardır düğünlerde darbuka ve davul çalarak düğünlerin vazgeçilmezi oldu.

Ayvacık ilçesi ve çevre köylerinde Gülten Karakuş ve Serpil Karabaş, mikrofon ve ses sistemi kullanmadan davul ve darbukalarıyla düğüne gelenleri coşturarak adeta teknolojiye meydan okuyor.

Karakuş ve Karabaş’ın yılların tecrübesiyle seslendirdikleri şarkılar ve çaldıkları enstrümanlar düğünlere gelenleri eğlendirirken, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını da yaşatıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen Karakuş ve Karabaş, düğünlere katılarak hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de bu geleneği canlı tutuyor. Biri darbukasıyla, diğeri ise davuluyla katıldıkları her düğünde büyük bir beğeni topluyor.

Ses sistemleri olmadan yalnızca duru sesleri ve güçlü ritimleriyle misafirleri eğlendiren ikili, köy düğünlerinin ruhunu yaşatmaya devam ederken, bölgedeki düğünlerin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.