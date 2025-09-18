Program kapsamında Çankaya İlkokulu’nda tören düzenlendi. Ayvacık Çankaya İlkokulu Müdürü Yasin Eryılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program, öğrenciler tarafından şiirlerinin okunması ve koro gösterileri ile devam etti.

Programın sonunda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Mustafa Karali, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Programa Ayvacık Kaymakam Mustafa Karali, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.