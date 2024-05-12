Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Modifiye Araç Festivalinde 200’ü aşkın araç buluştu.

Ayvacık ilçesinde Ayvacık Car Club tarafından SMA hastası Yiğit Miran’a destek için düzenlenen Ayvacık 1. Modifiye Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ayvacık Panayır Yeri’nde özel olarak oluşturulan alana gelen 200’ye yakın araç katıldı. Festivalde araç sürücülerin gösterisi büyük ilgi çekti. Festivale katılan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, gençlerin bu tür etkinliklerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade ederek, ilk kez Ayvacık’ın böyle bir etkinliğe ev sahibi olduğunu söyledi. Festivalde araç sahiplerine çeşitli dallarda kupalar takdim edildi.