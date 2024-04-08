Ayvacık Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar yemeğine, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak katılarak, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi.

İftar yemeği programında Kaymakam Salih Sak, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Kaymakam Sak, "Vatanı uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim" dedi.