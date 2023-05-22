Samsun Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışma ile özellikle kırsal mahallelerin yol sorununu tek tek çözüyor. Ayvacık ilçesinde Söğütpınar, Şenpınar ve Osmanlı mahallelerini kapsayan 6,5 kilometrelik grup yolunun yapılmasıyla birlikte vatandaşların yol çilesi de sona erdi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerin ulaşımla ilgili yaşadığı sorunlar bir bir ortadan kaldırılıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından mahalle ve grup yollarında yapılan çalışmalarla birlikte, vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlanıyor. Ayvacık ilçesinde Söğütpınar, Şenpınar ve Osmanlı mahallelerini kapsayan 6,5 kilometrelik grup yolunun yapılmasıyla birlikte vatandaşların çilesi de sona erdi. Beton yola kavuşan vatandaşlar konforlu ulaşımla tanıştı.

‘ULAŞIM SORUNU ORTADAN KALKTI’

Şenpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Bölükbaş, yolun yapılmasını uzun zamandır beklediklerini belirterek “Yolumuzda öncelikle genişleme yapıldı. 800 hanelik köyün grup yolu yapılmış oldu. Ulaşım sorunları tamamen ortadan kalkmış oldu. Önceden yollarımızda toz, duman, çamur vardı ancak yolun beton yapılmasıyla yollarımızdaki sorunlar bitti. Buradan Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

‘TEK HAYALİM BU YOLUN YAPILMASIYDI’

Osmanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gazan ise “Çok uzun zamandır yol problemi yaşıyorduk. Şimdi çalışma yapıldı, yollarımız çok güzel oldu. Yolumuzun yapılmasıyla birlikte zamandan tasarruf sağladık. Artık daha kısa zamanda ilçe merkezine gidiyoruz.Tek hayalim bu yolun yapılmasıydı. Bu hayalime kavuşmamda emeği geçen başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘İŞTE MEDENİYET’

Mahalle sakinlerinden Orhan Gazan daha önce yolların hep çamurla kaplandığını belirterek “Dışarıdan misafir gelince mahcup oluyorduk. ‘Yol medeniyettir diyorlar’ işte medeniyet. Başkanımız Mustafa Demir verdiği sözü tuttu. Kendisinin Ayvacık’ta çok emeği var. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘BETON YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI’

Yapılan çalışması ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Ayvacık Şefi Ahmet Ödemiş “Osmanlı, Söğütpınar, Şenpınar mahallelerimizde grup yolu çalışmalarımız tamamlandı. 6,5 kilometre kadar bir beton yolumuzu tamamladık. Altyapı çalışmalarının tamamını en iyi şekilde gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız 20-25 senedir yol problemi çekiyorlardı. Çok çamur vardı. Yolun yapılmasıyla birlikte vatandaş rahata kavuşarak memnun oldu” şeklinde konuştu.

‘KIRSAL MAHALLELERİN YOL PROBLEMİ KALMAYACAK’

Kırsal mahallelerin yol problemlerini tek tek çözdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir “Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yol sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Hedefimiz yol problemi olan hiçbir mahalle kalmamasıdır. Kırsal bölgelerdeki mahallelerin altyapı ile ilgili sorunlarını ortadan kaldırmak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Gayret ve azimle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.