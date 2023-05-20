Seyitgazi Ayvalı mahallesi sakinleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve beraberindeki heyetin yaptıkları ziyarette, yol yapım çalışmalarının yanı sıra sağlıklı içme ve kullanma suyuna kavuşmaları nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, Seyitgazi İlçesi Ayvalı mahallesinde gerçekleştirdiği sondaj çalışması ile sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşarak bölge halkının su sorununu giderdi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ayvalı mahallesi bağlantı yolunda daha önceki yıllarda yapılan yol genişletme çalışmalarına ilave olarak zemin iyileştirmelere başlayarak, bu güzergâhta yol kaplama çalışmalarının 6 km’lik kısımda tamamlanması için de mesaisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Kara, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, çalışmaları yakından takip ederken mahalle sakinleri ile de bir araya geldiler.

Vatandaşlar su ve yol konusunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve kendilerini ziyaret eden heyete teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de vatandaşların talep ve önerilerini dinlerken, Eskişehir’in merkezi, kırsal ilçeler ve mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.