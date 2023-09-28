Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılarak karaya çıkartılan göçmenler İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.