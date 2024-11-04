Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve Mahalleevleri ile 19. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nde büyük ilgi gördü

Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin üretim mutfağı Hasat Festivali’nin ilk ve ikinci gününde yaptığı mutfak atölyeleriyle en lezzetli ürünlerinin tarifini sundu, Ayvalık Mutfağı’nı tanıttı. Ekşi Mayalı Zeytinli Ekmek Yapımı ve kooperatif mutfağına özgü Zeytin Reçeli yapımı atölyelerinde hem ürünlerini yaptılar hem de izleyicilere anlattılar.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte stantları ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın stantta denediği ve tadını çok sevdiği Kooperatif Mutfağı’ndan çıkan Tarhana Çorbası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlere Günaydın Çorbası ikramında kullanılacak.

Mahalleevleri standında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a hediye edilen Mahalleevleri ürünleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ikram sunumlarında kullanılacak.