Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, zeytin ve zeytinyağı sektörünün önde ismi ve yaşamı boyunca bu sektör için yaptığı fedakârca çalışmalar nedeniyle Zeytinin Babası olarak nitelendirilen Ahmet Sucu, ölümünün ikinci yıl dönümünde sevenlerince unutulmadı.

Ahmet Sucu için ailesi tarafından kendi zeytinyağı firmasına ait üretim tesislerinde düzenlenen pilav-keşkek hayrında; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, Yargıtay bir önceki Başkanı İsmail Rüştü Cerit, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Çağlar Çorumlu, daire amirleri, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla, zeytin sektörünüm önde gelen temsilcileri, zeytin üreticileri ve Sucu’nun yakın dostları hazır bulundu.

Yargıtay eski Başkanı Cerit, “O benim, 20 yıllık dostumdu O’nu özlüyor ve çok arıyoruz”

Üretim tesisleriyle eş zamanlı olarak Ayvalık’ın Cumhuriyet Meydanı’nda da gerçekleşen hayır yemeğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken; merhum Ahmet Sucu’nun eşi Emine Sucu, oğulları Halil ve Cem Sucu da gelen davetlileri tek tek kapıda karşılayarak ağırladı.

Hayır yemeğine katılan Yargıtay bir önceki dönem Başkanı İsmail Rüştü Cerit, Ahmet Sucu’nun Ayvalık’ın yetiştirdiği mümtaz kişiliklerden biri olduğunu vurgulayarak, “Hayırsever bir işadamı ve iyi bir aile babasıydı. İşletmeler de iki şey vardır. Bir aile babası gibi o işletmeyi idare edersiniz ve orada çalışanların yüzde 100 verimini alırsınız. Ama emir kipi ile hareket ederseniz, o işletmeden tam bir verim alamazsınız. Ahmet Bey tam bir baba gibi yaklaşırdı çalışanlarına. Hatta Ayvalık’ın babası gibiydi. O’nu çok genç bir yaşta kaybettik. Tabi her can bir gün ölümü tadacaktır. Bundan hiç kimsenin kurtuluşu yoktur. Ama yitirdiğimiz pek çok değer gibi O’nu özlüyor ve çok arıyoruz. İnşallah geride kalanlar O’nun mirasını takip ediyorlar. Aynı O’nun gibi hayırsever kimlikleri ve birleştirici yanlarıyla Ayvalık’ta bu yönde bir simge olmayı sürdürüyorlar. Ben Ahmet Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. O benim, 20 yıllık dostumdu. Ağabey-kardeş gibiydik. Aramızda derin bir dostluk bağı vardı. Hastalığının tedavisi yönünde çok uğraştık ama Yüce Allah’tan gelen Emire boyun eğmek zorunda kaldık. Kendisini çok seviyorduk. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

Mehmet Cavlı, “O’nu hiçbir zaman unutmadık”

Ahmet Sucu’nun kadim dostu ve yakın arkadaşı işadamı Mehmet Cavlı da, “Değerli kardeşimin, ikinci sene-i devriyesinde düzenlenen hayır etkinliğinde buluştuk. Bu etkinliğe katılan dostlarımızla eskileri yâd ettik. Hiçbir zaman O’nu unutmadık. Her an yanımızda ve hep beraberiz. Ama aranıyor, özleniyor. Çok değerli ve yeri doldurulamaz bir kardeşimizdi. O’nu çok seviyoruz” diye konuştu.

İşadamı Osman Can, “O’nun eksikliğini her an hissediyoruz”

Ahmet Sucu’nun yakın arkadaşlarından zeytin sanayicisi Osman Can ise, Ahmet Sucu’nun her zaman eksikliğini hissettiklerini vurgulayarak, “O bu değere sahip az insanlardan biridir. Allah burada yapılan hayırları O’nun kabrine ulaştırsın. Mekânı cennet olsun” dedi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hayırsever bir insandı Ayvalık’a katkıları büyüktü”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, rahmetli Ahmet Sucu’nun ailesi tarafından düzenlenen hayır etkinliğine katılmanın kendisi için son derece anlamlı olduğunu belirterek, “Hayırsever bir insandı. Ayvalık’a katkıları büyüktü. Yıllarca emek vererek zeytinyağı sektöründe oluşturduğu markası tüm Ayvalıklılara örnek bir kuruluş olmuştur. Ailesi de şu anda bu mirasa sahip çıkıyor ve sektörde aynı hızla ilerlemeyi sürdürüyorlar. Onlara da Allah kolaylıklar versin. Yattığı yerde dinlensin. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Ahmet Sucu’nun eşi Emine Sucu ve iki çocuğu ise düzenlenen hayır etkinliğinde son derece duygusal anlar yaşadıkları için gazetecilere açıklama yapmak istemedi.