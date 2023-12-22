Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; öğrenciler ve velilerin yıllardır beklediği ilçenin sınav merkezi olması hayali artık gerçekleşti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren’in ısrarlı talepleri ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in girişimleriyle Ayvalık ÖSYM Merkezi statüsüne getirildi.

Ayvalık’ta öğrencilerin yıllardır büyük umutlarla beklediği hayal gerçekleşti.

Gelecekte hayal ettikleri yerlere ulaşabilmek için, her sınav gününde sabahın ilk ışıklarında yollara çıkıp, en yakın ÖSYM merkezine sahip Balıkesir, İzmir gibi kentler ya da Edremit’e gitmek zorunda kalan öğrenciler, bundan böyle ÖSYM sınavlarına Ayvalık’ta ki okullardan girebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren, “Artık ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek hemşehrilerimiz, sınav yeri seçiminde ilçemizi tercih edebilecek ve sınavlarına Ayvalık’ta girebileceklerdir. Hayırlı olsun. Bu kararın çıkmasında emeği geçen başta Balıkesir Milletvekilimiz Dr. Mustafa Canbey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.