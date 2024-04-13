Balıkesir’in turistik Ayvalık ilçesi gurme sokak lezzetleri ile dikkatleri çekiyor. Sokak lezzetleri sunan Ferhat Sönmez Balıkesir’in kuzusundan elde edilen kokoreçi, Ayvalık’ın tost ekmeği ve Ayvalık’ın zeytinyağı ile aromalandırarak sunuyor. Tostkoreç ismi verilen sokak lezzeti büyük ilgi görüyor.

Tarihi yapısı, güzel denizleri ve kumsalları ile Kuzey Ege’de ilgi gören Ayvalık, gurme sokak lezzetleri ile de dikkatleri çekiyor. Ayvalık Gümrük kapısı yakınlarında bir karavandan hizmet veren Ferhat Sönmez, yeni ürünü ile sokak lezzetlerini sevenlerin yeni gözdesi haline geldi. Balıkesir’in ünlü kuzularından elde edilen kokoreç ile, Ayvalık’ın tanınmış tost ekmeği ve aroması ile tanınan zeytinyağını birleştirerek, Kazdağları ve Madra Dağlarından gelen kekik ve baharatları buluşturan Sönmez yaptığı sokak lezzetine Tostkoreç ismini verdi.

İşletmeci Ferhat Sönmez “Bu ürünün ismini Tostkoreç olarak koyduk. Oturduk düşündük. Yani yeni tatlarda ne yapabiliriz? Yöresel bir şey olmasını istedik. Biliyorsunuz Balıkesir’in kuzusu Türkiye çapında meşhurdur. Ayvalık’ın zeytinyağı ve tost ekmeği. Bu üçünü dedik birleştirelim biz. Güzel bir lezzet çıkacağına inandık. Üçünü birleştirdik. Ayvalık’ın tost ekmeğini kullandık. Balıkesir kuzusunun bağırsağını kullandık ve harika tat veren zeytinyağımızı da unutmayıp onunla beraber bu üçlüyü sunduk insanlara. Gerçekten de çok beğenildi. Aşırı derecede ilgi var. Normal kokoreç satışlarımızın şu anda üzerine çıkmış durumda” dedi.