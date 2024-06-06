Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gönüllüler tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde yaklaşık 100 kilogram atık toplandı.

Ayvalık Belediyesi, Tema, Ayvalık Anadolu Lisesi ve Bunge-Komili işbirliğinde, Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe 83 gönüllü katıldı.

“Çevreye Yatırım, Bütün Çocuklarımızın Kazancıdır” sloganı ile gerçekleşen temizlik etkinliği; Ayvalık’ın eşsiz koylarına sahip Pateriça mevkiinde yapıldı.

Piknik yapıp, koylarda denize girdikten sonra yedikleri-içtikleri atıkları doğaya gelişi güzel bırakıp giden sorumsuz vatandaşların çöplerini toplayan gönüllüler yaptıkları hummalı çalışmaların ardından yaklaşık 100 kilogram atık topladı. Toplanan atıklar Ayvalık Belediyesi araçlarına yüklenerek çöp depolama alanlarına gönderildi.

Gönüllü temizlik hareketini gerçekleştirenlerden Ayvalık’ın tanınmış işadamı Mehmet Cavlı, katılan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Çevre dostlarını tebrik eden Cavlı, “Sürdürülebilir yaşam, dünya, sağlık için çevreye saygılı olalım ve çevremizi koruyalım. Çünkü bizim gibi düşünenler için her gün Dünya Çevre Günü’dür” diye konuştu.