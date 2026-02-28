Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe rampaları mevkiinde, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yavuz Selim C. idaresindeki 41 AJ 298 plakalı otomobil, Vezirhan istikametine seyir halindeyken bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan Abdülkadir K.'ye ait 11 ED 707 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yavuz Selim C. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.