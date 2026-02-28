Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tırın şarampole devrilmesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Bereket köyü mevkiinde Sakarya'nın Pamukova ilçesi istikametinden Bursa'nın İznik ilçesi yönüne seyir halinde olan Elda K., idaresindeki 34 NMG 403 plakalı tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun sağına savrularak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada sürücünün yaralanmadığı öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.