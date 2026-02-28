Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve iyilik iklimi Balıkesir'de öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde yaşandı.

Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Karesi ve Altıeylül ilçelerinden öğrenciler katıldı. Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtan etkinliklerde öğrenciler; geleneksel sanat atölyeleri, sahne gösterileri ve kültürel miras çalışmalarıyla bu mübarek ayın anlam dünyasını çok boyutlu olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Program; birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren içerikleriyle, öğrencilerin hem kültürel değerleri tanımasına hem de paylaşma bilincini güçlendirmesine katkı sundu. Etkinlik alanında kurulan atölyelerde geleneksel el sanatları uygulamaları gerçekleştirilirken, sahne gösterilerinde Ramazan'ın manevi iklimini yansıtan performanslar sergilendi.

'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri, Balıkesir'de eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını; değerler eğitimiyle zenginleşen, kültürel mirasla güçlenen bütüncül bir anlayışla sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Programa; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldular.