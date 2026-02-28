Bilecik'in Osmaneli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın şarampole düşmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Bereket köyü mevkii Karatekin köyü kavşağında Bursa'nın İznik ilçesi istikametine seyir halinde olan Enis Ç. idaresindeki 34 LR 2756 plakalı tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Öte yandan kazada sürücü Enis Ç.'nin yaralanmadığı öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından yol trafiğe tek şerit olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.