Pendik Kaynarca'da park halindeki araç içinde mahsur kalan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 25 Aralık günü Pendik Kaynarca Bahattin Veled Caddesi Ölçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir çocuk, bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki bir aracın içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede araç camı güvenli bir şekilde kırıldı. Ardından araç içindeki çocuk, bulunduğu yerden çıkarılarak ailesine teslim edildi.