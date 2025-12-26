İstanbul genelinde beklenen kar yağışı ve yapılan meteorolojik uyarılara karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Ataşehir Belediyesi, ilçede ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın güvenli şekilde devam etmesi için sahada görev alacak ekiplerini hazır bekletiyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Ataşehir genelinde; 14 binek araç, 13 çift kabin araç, 12 iş makinesi, 8 kamyon, 5 kar küreme aracı, 20 damperli kamyonet ve 2 tanker olmak üzere toplam 74 araç görev alacak. Çalışmalara 195 kişilik saha ve teknik ekip destek verecek. Ana arterlerden ara sokaklara, kaldırımlardan okul yollarına kadar ilçenin tüm noktalarında kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalar aralıksız şekilde yürütülecek. Özellikle ulaşımın ve yaya güvenliğinin aksamaması için ekipler kritik noktalarda öncelikli müdahalede bulunacak.

2 bin ton tuz stoklandı

Muhtemel buzlanmalarda tuzlama çalışmaları için 2 bin ton tuz stoklanırken Ataşehirli vatandaşlar da, ihtiyaç duymaları halinde Ataşehir Belediyesi'nce belirlenen tuz temin noktalarından ücretsiz tuz temin edebilecek. Ataşehir Belediyesi, kar yağışı süresince ilçe genelinde güvenli ulaşımı sağlamak ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürecek.

Karla mücadele kapsamında Ataşehir'de tuz bırakılacak noktalar şöyle:

'Âşık Veysel Mahallesi 3039 Sokak, Esatpaşa Mahallesi Erdoğan Sokak, Yenisahra Mahallesi Koç Caddesi, Yenisahra Mahallesi İnönü Caddesi, Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak, Kayışdağı Mahallesi Üçnar Sokak, Kayışdağı Mahallesi Patika Yolu Sokak, Kayışdağı Mahallesi Çoban Çeşme Sokak, Kayışdağı Mahallesi Egemenlik Sokak, İnönü Mahallesi Piri Mehmet Paşa Caddesi, İnönü Mahallesi Muhtarlıktan Aşağı Rampalar, İnönü Mahallesi Emekçi Sokak, İnönü Mahallesi Yeşil Sokak, Mustafa Kemal Mahallesi Cem Evi, İçerenköy Mahallesi Yücel Sokak-Mutlu Sokak kesişimi ve Mimar Sinan Mahallesi Enderbey Sokak-Kemalpaşa Caddesi kesişimi.'