Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genç Ofis bünyesinde, 'Model Uçak Kursu Eğitmen Eğitimi' projesi başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havacılığa ilgi duyan gençlere yönelik başlatılan proje kapsamında katılımcıların teknik bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. BŞEÜ Genç Ofis'te yürütülen eğitimlerle, model uçak yapımı ve uçuş süreçlerine dair uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerinin ve gençlerin aktif katılımıyla sürdürülen projenin, havacılık alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Havacılığa ilgi duyan gençlerimizin teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projemizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.