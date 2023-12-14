Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu dahilinde Ayvalık ilçesinde 1 araca operasyon düzenlendi. Çalışmada 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir kıyı şeridini kullanarak Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışan Sudan uyruklu 3,Yemen uyruklu 3 olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığında kullanılan 1 araç yediemin otoparka çekildi. Araç içerisinde yapılan aramada kullanıma hazır 13 adet can yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 organizatör şahıs gözaltına alındı ve konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.