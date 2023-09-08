Balıkesir'de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeye ait yeni işletmelerin açılmasıyla Ayvalıklı gençlere istihdam oluşturduğunu söyledi. Başkan Ergin, Ayvalık’ın artan yoğunluğuna rağmen aksamayan işletme kalitesiyle sezonun eksiksiz tamamlandığını belirtti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi’ne ait olan Boğaziçi Oteli, Taş Köşk, Paşalimanı Kafe Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, Akaryakıt İstasyonu, Liman işletmesi, Mesire alanı, Kapri ve Kumadası plajlarının dışında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından hizmete açılan; Cennet Tepesi, Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Yat Çekek tekne bakım onarım gibi işletmelerinle Ayvalık’ta bu sezon da yerli ve yabancı konuklarına sorunsuz hizmet sundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, işletmelerin artan ziyaretçi sayısına dikkat çekmesinin yanında “Özellikle Cennet Tepesi turlarda bir durak haline gelmeye başladı.

Yoğun ilgi gören Cennet Tepesi’nde bu sezon 20 bin kişiyi ağırladık. Ayrıca İşletmelerimizde öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla onlara istihdam kapısı açtık. Bayramda tüm işletmelerimizde yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladık” diye konuştu.

Başkan Ergin, Ayvalık işletmelerinin pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalara rağmen dört yıl boyunca işletmeleri zarar eden konumdan kar eden konuma getirdiklerini ifade etti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Amacımız gelirlerimiz arttırmaktı ve bunu başardık. Elde ettiğimiz gelirlerle işletmelerimizin bakımını yapmanın yanında kültür merkezlerimizi de bu bütçeyle yeniledik. Ayvalık Belediyesi, düşük fiyatlı işletmeleriyle her bütçedeki vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor” dedi.