Bursa İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İnegöl Merkez Karakol, İnegöl KOM ve JASAT ekiplerince Sinanbey, Orhaniye ve Hamidiye Mahallelerinde 3 işyeri ile 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, işyeri ve evi didik didik aradılar.

Aramada çok miktar ve sayıda nargile kömürü, elektronik sigaralar, sigara, makaron, tütün, sigara kutusu, filtre ve nargile tütünü ele geçirildi. İşyeri sahipleri A.P., S.C. ve A.E. İfadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç