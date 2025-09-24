Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi’nde görüştü. İkili, görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suriye’ye yönelik tüm yaptırımların en kısa sürede kaldırılmasını beklediklerini belirterek, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini esas alan tüm girişimlere olumlu yaklaştığını vurguladı.

Macron ile Görüştü

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.