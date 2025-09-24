Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini ihlal eden firmalara ilişkin yeni listesini yayımladı. Listede birçok peynir markasında uygunsuzluk tespit edilirken, tüketicilerin “güvenilir” ve “ekonomik” olarak gördüğü bazı ürünlerde de hile yapıldığı ortaya çıktı. Açıklamada, Denizli, Kars, Konya ve Bartın’daki firmaların da yer aldığı belirtildi.

Denizli merkezli Kocagöz markasına ait tam yağlı taze beyaz peynirde, beklenenin altında yağ oranı tespit edildi. Kars'ta üretim yapan Alaaddin Süt Ürünleri firmasının tam yağlı taze kaşar peynirinde ise eritme tuzu kullanıldığı belirlendi.

Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu bulunurken, Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Bartın’da faaliyet gösteren Yoğurmacı markasının tereyağında da aynı şekilde yağ oranı yetersiz bulundu.