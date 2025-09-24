İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

Bölgesel kalkınma, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve sanayi-akademi iş birliğini güçlendirme açısından büyük bir potansiyel taşıyan ‘İnegöl Üniversitesi Projesi’ Bağımsız İnegöl Üniversitesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak genel kurula sunuldu. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek Uludağ Üniversitesine ve YÖK'e gönderilmesi için oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

Bağımsız İnegöl Üniversitesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Üniversitesi Projesi’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ali Can Oflaz yaptı.

İNEGÖL ÜNİVERSİTESİ

Projenin amacından bahsederek konuşmasına başlayan Ali Can Oflaz, “Projenin temel amacı, Bursa ve özellikle İnegöl gibi stratejik ilçelerde artan nitelikli iş gücü talebini karşılamak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır. Önerilen model, Devlet-Vakıf Hibrit Üniversitesi modeli olup, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi'nin başarılı uygulamasından ilham almaktadır. Bu model, devletin yasal güvencesini ve akademik yapısını, yerel vakfın finansal ve stratejik desteğiyle birleştirerek dinamik, sürdürülebilir ve etkili bir yükseköğretim yapısı oluşturmayı hedeflemektedir” dedi.

PROJE HEDEFLERİ

Projenin hedeflerinden bahseden Oflaz, “Kısa Vadeli (1-2 Yıl): Mevzuat ve yasal altyapıyı tamamlamak, yatırım alanını ve kampüs planlamasını belirlemek, mevcut fakülte ve MYO'ları devralmak. Orta Vadeli (3-5 Yıl): 5.000 öğrenci kapasitesine ulaşmak, Bilim Parkı, Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi kurmak, akademik kadroyu istihdam etmek. Uzun Vadeli (6-10 Yıl): 15.000 öğrenciye ulaşmak, ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol almak , yüksek lisans ve doktora programları açmak, bölgede inovasyon ve bilimsel üretim merkezi haline gelmek” diye konuştu.

AKADEMİK YAPI VE BİRİMLER

Üniversitenin yapısından da bahseden Oflaz, “Mevcut Akademik Birimler (Bursa Uludağ Üniversitesi'ne Bağlı). Fakülteler: İnegöl İşletme Fakültesi, İnegöl Sağlık Bilimleri Fakültesi (Pasif) . Yüksek Lisans Programları: Muhasebe ve Denetim (Tezli/Tezsiz), Uluslararası Ticaret (Tezli/Tezsiz), Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli). Meslek Yüksekokulları: İnegöl Meslek Yüksekokulu, İznik Meslek Yüksekokulu, Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu. Kurulması Planlanan Akademik Birimler: Fakülteler: Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Fakültesi , Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (Yazılım, Makine, Ağaç İşleri Endüstri, Gıda, Tekstil) , Tarım ve Gıda Bilimleri Fakültesi (Yenişehir) , Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi , Sosyal Bilimler Fakültesi (İnegöl). Enstitüler: Sosyal Bilimler Enstitüsü , Fen Bilimleri Enstitüsü , Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Araştırma ve Uygulama Merkezleri: Bilgi İşlem, Bilim ve Teknoloji, Bitki Islahı, Kariyer, Malzeme Bilimleri, Çini, Tarım, Uzaktan Eğitim, Süreakli Eğitim, Üniversite-Sanayi İş birliği Merkezleri. Teknoloji Transfer ve Geliştirme Yapıları: Teknoloji Transfer Ofisi, Tematik Teknopark” dedi.

DEVLET-VAKIF HİBRİT MODELİ

Üniversitenin hedeflenen kapasitesini anlatan Oflaz, “Dört yıllık süreçte toplam lisans öğrenci sayısının 5110'a, mevcut meslek yüksekokulu ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte toplam öğrenci sayısının 9610 seviyelerine ulaşması hedeflenmektedir. Uygulama Takvimi: Proje takvimi 2025 yılında hibrit modelin oluşturulması, yasal ve idari altyapı ile alan tespiti ile başlayacak , 2026'da inşaat ve altyapı çalışmaları , 2027'de akademik yapılanma ve öğrenci kabulü , 2028'de sosyal tesisler ve ek birimler , 2029'da uluslararası programlar ve Ar-Ge projeleri ile devam edecek ve 2030'da tam kapasiteye ulaşarak bölge liderliği hedeflenmektedir. Sonuç olarak, İnegöl Üniversitesi projesi, bölgesel kalkınma, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve sanayi-akademi iş birliğini güçlendirme açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Devlet-Vakıf Hibrit Modeli, kamu kaynaklarının güvencesini ve yerel aktörlerin dinamizmini bir araya getirerek sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu oluşturmayı amaçlamaktadır. Üniversitenin kuruluşu, İnegöl'ün sosyoekonomik dönüşümünde kritik bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisi talebi oy birliği ile kabul edildi. Son sözü ise Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) söyleyecek.