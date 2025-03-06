Yapılan açıklamada; "Ayvalık, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz deniz manzarasıyla ünlü bir turizm merkezi olmasının yanı sıra, yıllardır taşkın riskiyle karşı karşıya olan bir bölge olarak da bilinmekteydi. Ancak Dsi 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Nikita Çayı 1. Kısım Taşkın Kontrol İnşaatı’ projesi sayesinde Ayvalık halkının uzun yıllardır yaşadığı bu sorun artık sona eriyor" denildi.

Proje kapsamında neler yapılacak?

Bu büyük ölçekli projede toplamda 36 bin 291 metre dere ıslahının yanı sıra; 18 adet köprü ve 50 adet menfez inşa edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "İhale edilen 1. kısım çalışmaları kapsamında ise 2.803 metre dere ıslahı ile birlikte 4 adet araç köprüsü inşa edilecek. Projenin en önemli hedeflerinden biri, Ayvalık’ta özellikle yağışlı dönemlerde meydana gelen taşkınları engellemek ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmektir. Bunun yanı sıra, dere ıslahı ile birlikte çevre düzenlemeleri yapılarak hem doğal yaşam korunacak hem de estetik bir görünüm sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Proje revizyonu ile daha etkin bir çözüm

Projenin denize çıkış kısmında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda revizyon kararının alındığı ve bu doğrultuda gerekli proje değişikliklerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Revizyon sayesinde, taşkın kontrolünün daha etkin hale getirilmesi ve bölgedeki ekosisteme en az müdahaleyle en verimli sonucun alınması amaçlanmaktadır. Ayvalık’ın dört bir yanında büyük bir titizlikle devam eden çalışmalar, modern mühendislik çözümleriyle hayata geçiriliyor. Dere yatağının genişletilmesi, suyun düzenli akışının sağlanması ve köprü yapılarının inşası gibi kritik süreçler adım adım tamamlanıyor. Bu kapsamda, inşaat faaliyetlerinin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesine de büyük özen gösterilmektedir. Özellikle bölgedeki doğal yaşamın korunması, suyun ekosisteme zarar vermeden yönlendirilmesi ve halkın günlük yaşamının en az etkilenmesi için çalışmalar kontrollü bir şekilde ilerlemektedir" denildi.

Ayvalık halkı için büyük bir kazanım

Bu dev projeyle birlikte Ayvalık halkının, yıllardır süregelen taşkın riskinden kurtulacağına ve daha güvenli bir yaşam alanına sahip olacağına işaret edilen açıklamada, "Ayrıca, modern altyapı çalışmaları sayesinde şehir içi ulaşım rahatlayacak, su baskınlarının önüne geçilecek ve bölgeye değer kazandıran yeni bir çevre düzenlemesi yapılmış olacak. Hem halkın güvenliğini artıran hem de Ayvalık’ın çehresini değiştiren bu proje tamamlandığında, ilçenin doğal güzellikleriyle uyumlu, sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması hedeflenmektedir. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve Ayvalık’ın bu önemli projeden en iyi şekilde faydalanacağını belirtmektedir. Ayvalık’ta büyük bir dönüşüm sağlayacak olan Nikita Çayı 1. Kısım Taşkın Kontrol İnşaatı, tamamlandığında ilçenin en önemli sorunlarından birini tarihe gömecek ve Ayvalık halkına uzun yıllar boyunca güvenli ve konforlu bir yaşam sunacaktır" ifadeleri yer aldı.