Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu, silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerince yapılan saha çalışmalarında, Ayvalık ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 27 adet 7.65 mm fişek, 43 adet 9 mm fişek, 18,90 gram Esrar maddesi, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü, 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Konuyla ilgili S.K. hakkında adli işlemlere başlanıldı.