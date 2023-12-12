Zorluklara galip gelmeye ve huzur bulmaya delalet eder. Uzun zamandır yaşanan sıkıntıların ve çalkantıların ardından gelecek olan huzurlu günlere işaret eder. Hareketli bir yaşamın ardından inzivaya çekilmek, sakin bir hayatı seçmek olarak tabir olur. Kötülüklerden uzak durmak, yanlış olan her şeye gözünü kapamak, kişilerle arasına mesafe girmek anlamına gelir.

Rüyada Beyaz At Görmek

Bereketli ve huzurlu bir yaşantısı olacağını işaret eder. Fal sahibinin temiz duygularla dilediği muratlarının gerçek olacağına işaret eder. Hasta olan bir kimsenin şifa bulacağı, dualarla ayağa kalkacağı ve eski neşesine kavuşacağı olarak yorumlanır. Yolunda gitmeyen işlerin açılacağına, sıkıntıların son bulacağına, maddi ve manevi anlamda yukarıya çıkacağına delalet eder. Ağır yükten uzaklaşmak, rahata ermek anlamına gelir. İçinde bulunduğu zor koşullardan çıkmak isteyen kimseye işaret eder. Ettiği dualar kabul olacak, hayırlı haberlerle yüzü gülecek olarak yorumlanır.