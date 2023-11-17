Zayıflatma Etkili Avokado Salatası Zayıflatma Etkili Avokado Salatası

Ayvanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Öncelikle günde birkaç dilim tüketeceğiniz ayva günlük enerji ihtiyacınızı karşılamada yardımcı olmaktadır.
  • Ayva düzenli tüketildiğinde varis ve diğer damar rahatsızlıklarında doğal tedavi yöntemlerinden biridir.
  • Kadınlarda adet kanamalarını düzene sokar.
  • Hamilelik döneminde tüketildiğinde doğumu kolaylaştırmada ve rahatlatmada etkisi bulunmaktadır.
  • Şiddetli baş ağrılarını dindirir.
  • İştah açıcı etkisi vardır.
  • Afrodizyak etkisi bulunan ayva cinsel isteği artırmada da yardımcıdır.
  • Kış aylarında kaynatılmış şekilde tüketilen ayva suyu grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da iyileştirici etkiye sahiptir.
  • Bağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmaları ve hazımsızlığı gidermektedir.
  • Kalp çarpıntılarını düzene sokar ve metabolizmayı hızlandırır.
  • Ayva, ağız kokusunu giderir ve genel ağız temizliğine katkı sağlar.
  • Kanda bulunan LDY ’yi düşüren ayva yüksek kolesterolü dengeler ve düşürür.
  • Şerbet ya da komposto şeklinde tüketilen ayva kandaki değerleri artırır ve kansızlığı önlemede yardımcı olur.
  • İçerdiği antioksidan ile hücre yenilenmesi ve onarılmasını sağlar. Kırışıklıklar üzerinde olumlu etkisi bulunan ayva, cilt sağlığı ve gençleşmesi açısından da oldukça önemli ve faydalı bir meyvedir.
  • Kanser riskini azaltmaya yardımcı olan ayva özellikle kolon kanseri riskinde düzenli tüketildiği takdirde önleyici etkiye sahiptir.