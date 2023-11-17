Ayvanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz;
- Öncelikle günde birkaç dilim tüketeceğiniz ayva günlük enerji ihtiyacınızı karşılamada yardımcı olmaktadır.
- Ayva düzenli tüketildiğinde varis ve diğer damar rahatsızlıklarında doğal tedavi yöntemlerinden biridir.
- Kadınlarda adet kanamalarını düzene sokar.
- Hamilelik döneminde tüketildiğinde doğumu kolaylaştırmada ve rahatlatmada etkisi bulunmaktadır.
- Şiddetli baş ağrılarını dindirir.
- İştah açıcı etkisi vardır.
- Afrodizyak etkisi bulunan ayva cinsel isteği artırmada da yardımcıdır.
- Kış aylarında kaynatılmış şekilde tüketilen ayva suyu grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da iyileştirici etkiye sahiptir.
- Bağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmaları ve hazımsızlığı gidermektedir.
- Kalp çarpıntılarını düzene sokar ve metabolizmayı hızlandırır.
- Ayva, ağız kokusunu giderir ve genel ağız temizliğine katkı sağlar.
- Kanda bulunan LDY ’yi düşüren ayva yüksek kolesterolü dengeler ve düşürür.
- Şerbet ya da komposto şeklinde tüketilen ayva kandaki değerleri artırır ve kansızlığı önlemede yardımcı olur.
- İçerdiği antioksidan ile hücre yenilenmesi ve onarılmasını sağlar. Kırışıklıklar üzerinde olumlu etkisi bulunan ayva, cilt sağlığı ve gençleşmesi açısından da oldukça önemli ve faydalı bir meyvedir.
- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olan ayva özellikle kolon kanseri riskinde düzenli tüketildiği takdirde önleyici etkiye sahiptir.