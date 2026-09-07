Yaptığı açıklamada köprü ve otoyolların milletin vergileriyle oluşturulan stratejik kamu varlıkları olduğunu vurgulayan Ildırel, “Bu köprüler ve otoyollar kimin? Bu yolları kullanan, geçiş ücretlerini ödeyen ve vergileriyle bu ülkenin altyapısına kaynak sağlayan milletin değil mi?” ifadelerini kullandı.

Özelleştirme yapılacaksa bunun birkaç büyük şirket veya sermaye grubuyla sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Ildırel, “Neyse bedeli açıklayın, halk olarak biz alalım” çağrısında bulundu.

“Halk ortaklığı modeli uygulanmalı”

Ildırel, emekliden öğrenciye, işçiden çiftçiye, esnaftan memura kadar toplumun farklı kesimlerinin bu varlıklara ortak olabileceği bir yapı kurulmasını önerdi. Böylece vatandaşların yalnızca köprü ve otoyolları kullanan taraf değil, bu varlıkların gelirlerinden pay alan ortaklar haline gelebileceğini belirtti.

“Köprüleri halka satın, gelirini de halka dağıtın” diyen Ildırel, özelleştirmenin kaçınılmaz görülmesi durumunda modelin “halk ortaklığı” şeklinde uygulanması gerektiğini ifade etti.

“Stratejik varlıklar şeffaf biçimde değerlendirilmelidir”

Anahtar Parti olarak stratejik ve gelir getiren kamu varlıklarının belirli sermaye gruplarına devredilmesine karşı olduklarını kaydeden Ildırel, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ildırel açıklamasını, “Şeffaflık varsa bedeli açıklayın. Cesaret varsa halka arz edin. Millete güveniyorsanız milleti ortak edin. Çünkü bu ülkenin kaynakları birkaç kişinin değil, 86 milyonun ortak malıdır” sözleriyle tamamladı.