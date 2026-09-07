Transferlerin tamamlanmasının ardından Bursa’yı TFF 1. Lig ve 2. Liglerde temsil eden 4 takımın kadro değerleri de netleşti.

ZİRVEDE BURSASPOR VAR

Takım ve futbolcuların istatistiklerini tutan transfermarkt.com’ye göre bu yıl TFF 1. Ligde mücadele Bursaspor’un kadro değeri 19 milyon 80 bin avroya yükseldi.

Yeşil Beyazlıların en değerli oyuncuları ise piyasa değeri 3 milyon 500 bin avro olan Lincoln oldu. Bu futbolcuyu 3 milyon avro piyasa değeri olan süper golcü Kelechi İhenachu, 2 milyon 500 bin avro piyasa değeri olan Juergen Elitim ve 2 milyon avro piyasa değeri olan Toral Bayromov takip etti.

EN DEĞERLİ 2. TAKIM İNEGÖLSPOR

Bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden İnegölspor, Bursa ekipleri arasında en değerli 2. takım oldu. Transfermarkt’a göre Bordo Beyazlıların kadro değeri 1 milyon 170 bin Avroya yükseldi.

İnegölspor’un en değerli oyuncuları ise piyasa değeri 150 bin avro olan Yusuf Tursun ile Abdussamed Karnuçu oldu. Bu oyuncuları ise piyasa değeri 125 bin avro olan Orhan Aktaş ile Mehmet Yılmaz izliyor.

3. SIRADA KARACABEY BELEDİYESPOR VAR

En değerli 3. takım ise 815 bin avro değerine sahip Karacabey Belediyespor oldu. Bursa temsilcisinin en değerli oyuncuları ise piyasa değeri 125 bin avro olarak hesaplanan Atakan Dama ve 100 bin avro değere sahip olan Baran Ergül yer alıyor.

EN DÜŞÜK KADRO DEĞERİ KAFKASSPOR’DA

Bu sezon tarihinde ilk kez 2. Ligde mücadele eden İnegöl Kafkasspor ise listede en son sırada yer aldı. Kadro değeri 360 bin avro olarak hesaplanan Kafkas Kartalında en değerli oyuncular, piyasa değeri 100 bin avro olan Onur Takır ve 75 bin avro değerine sahip olan Caner Cengiz gösterildi.

2. Lig Kırmızı grubun en mütevazi kadrolarından biri olan İnegöl temsilci, gelişime açık, ancak piyasa değerinden çok , potansiyeli yüksek olan oyuncuları transfer ederek sonuca gidiyor.

Kaynak: NACİ SEÇKİN