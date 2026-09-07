Edinilen bilgilere göre kaza, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 MBV 60 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra şarampole düştü.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin hastaneye gitmesi yönündeki teklifini kabul etmeyerek tedaviyi reddetti.

İtfaiye ekipleri de araçta olası gaz kaçağına karşı kontrol gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.