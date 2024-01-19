Azerbaycan'dan İnegöl'e akrabalarını ziyarete geldikten sonra parası tükenince iş bulmak için gittiği inşaattan düşen Azerbaycan vatandaşı yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Mırduvud Mıryusuroglu(32) Azerbaycan dan İnegöl'de ikamet eden yakınlarını ziyarete geldi. 4 gün içinde parası tükenen adam, ülkesine dönmek için iş aramaya başladı.

İŞ ARARKEN HASTANELİK OLDU

Ülkesine dönmek için gereken parayı kazanmak için Yeniceköy mahallesinde iş aramaya başladı. Bir inşaata giren Azeybaycan vatandaşı, inşaatın ikinci katına çıktığı sırada havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan adamın imdadına inşaat çalışanları yetişti.

Yaralı inşaat işçileri tarafından özel minibüsle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI