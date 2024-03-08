Bursa’nın ve Güney Marmara’nın önemli sağlık merkezlerinden birisi olan Doruk Sağlık Grubu, hizmetlerini yurt dışına da yaygınlaştırıyor. Hastane Yönetim Kurulu Dr. Mustafa Esgin ve Genel Müdür Dr. Ayhan Kalyoncu ile Satış ve Pazarlama Direktörü Ş. Sinan Yalçın, Azerbaycan’da sağlık turizmi konusunda bir dizi temaslarda bulundular.

Bakü’de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Doruk Hastaneleri heyeti Azerbaycan’da sağlık turizmi iş birliği imkânlarını görüştüler.

Milenyum turizmin organize ettiği toplantıya Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Esgin ve Genel Müdür Dr. Ayhan Kalyoncu ve Satış ve Pazarlama Direktörü Ş.Sinan Yalçın’ın, Doruk Nilüfer Hastanesi ile Rehabilitasyon ve Termal Merkezi tanıtımına, Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmi Destekleme Kamu Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ile Milletvekilleri İlham Memmedov, Vugar Bayramov ve Muşvig Memmedli, Ulusal STK Forumu Başkanı Rauf Zeyni, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Vugar Zeynalov, Uluslararası Scal Kulübü Bakü Şubesi Başkanı Jeyhun Aşurov, ATAA Başkan Vekili Ahmed Gurbanov’un yanı sıra Azerbaycan’daki turizm ve sağlık kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan hastane yöneticileri “Azerbaycanlı dostlarımızın son teknoloji ile donatılmış hastanelerimizden sağlık hizmetlerini alabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” dediler.

Azerbaycan temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Esgin, “Türkiye son yıllardaki çıkışıyla Sağlık Turizminde dünyadaki ilk 5 ülkenin içinde yer alıyor. Ülkemizde sağlık turizmi bir ülke politikası halini almıştır. Yerinden bir ihracat kalemi olarak ülkemize önemli katkılar söz konusudur. Bu meyanda, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri alanında ülkemiz tercih eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da çok büyük bir ilgi gördük. Gerek sağlık sektörü gerekse turizm hizmetleri alanında faaliyet gösteren yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Hastane Genel Müdür Dr. Ayhan Kalyoncu da programı organize eden Milenyum Turizm ile protokol imzaladıklarını belirtirken, Azerbaycan’daki sağlık sektörü temsilcilerini Bursa’ya davet ettiklerini söyledi.