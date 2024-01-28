Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen “Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu” etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleşen konser Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konseri Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Özellikle ‘Canım Türkiye’m ve ‘Çırpınırdı Karadeniz’ parçaları yoğun alkış alırken, sanatçının söylediği ‘Allah-u Ekber Türkler Geliyor’ eseri ise duygu ve coşkuyu zirveye çıkardı.

Türk dünyasının kıymetli sanatçısı Azerin, programda sadece sanatıyla değil ülke meselelerine ilgisi ve verdiği mesajlarıyla da dikkat çekti. Türk dünyasına selam gönderen Azerin, “Azerbaycan’ın haklı davasında Azerbaycan’ın yanında olan, Azerbaycan’a omuz veren, desteğini esirgemeyen sadece Azerbaycan’ın değil adaletin, hakkın, insanlığın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türkiye’nin aziz halkına teşekkür ediyorum” diyerek Azerbaycan ile Türkiye’nin birlikteliğini vurguladı.

Konserin sonunda sanatçı Azerin ve orkestrası müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Sahneye Türk bayrağını dalgalandırarak çıkan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk sanatçıya günün anısına plaket takdim ederken Gökşen Tutuk da sanatçıya çiçek takdim etti. Başkan Tutuk, “Harika bir ses harika bir yorum bu akşam bizimle beraberdi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu’muz bundan sonra da dolu dolu devam edecek. Hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.