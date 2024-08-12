Yaklaşık 8 yıldan beri Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Aziz Öğütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevine veda etti.

Yaklaşık 8 yıldan beri Sakarya’da İl Sağlık Müdürlüğü’nü yürüten Prof. Dr. Aziz Öğütlü, görevden ayıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Öğütlü, akademik ve klinik çalışmalarıyla hizmet vermeye devam edeceğini belirten yazısında, “Sakarya halkımıza 8 yıl il sağlık müdürü olarak hizmet etmek nasip oldu. Desteği olan sağlık camiamıza ve herkese teşekkür ederim. Akademik ve klinik çalışmalarımla hizmet etmeye devam edeceğim. Yeni göreve gelecek olan sayın meslektaşıma da başarılar dilerim. Allaha ısmarladık” ifadelerini kullandı.