Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada kendisiyle ilgili yayılan asılsız iddiaları yalanladı. Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında benim adıma yer alan ve kesinlikle gerçek olmayan ifadeler bulunmaktadır. Fenerbahçeli olarak, hem iyi günde hem de kötü günde kulübümle beraberim. Bugün yaşadığımız olumsuzluklar elbette geçici, güzel günlerde bir araya geleceğiz. Taraftarlarımızdan ricam, ismimin kullanılarak yayılan bu yalanlara itibar etmemeleridir" dedi. Yıldırım, Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasını temenni etti.

Kaynak: iha