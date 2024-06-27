Caz ve fusion türlerini bir araya getirdiği kendine özgü tarzıyla dinleyenleri mest eden Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin avantajlı dönem biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

Piyano çalışı ve güçlü sesi ile kulakların pasını silen, caz ve fusion türündeki eserlerini mugam ve avantgarde esintiler ile harmanlayan Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin avantajlı dönem biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı.

İlk albümünü 1991’de çıkardı

Caz ve fusion türlerini bir araya getirdiği eserleriyle tanınan Aziza Mustafa Zadeh, küçük yaşlarından itibaren piyano çalmaya başladı. 17 yaşındayken Washington’da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması’nda birinci seçilen Zadeh, 1991’de kendi ismini taşıyan ilk albümünü, 1993 yılında ise ikinci albümü "Always"i çıkardı. Bir yıl sonra Phono Akademi Ödülü ve Echo Müzik Ödülü’nü kazandı. Zadeh, piyanoya hâkimiyetinin yanı sıra güçlü sesiyle caz tarzında Azeri eserlerini yorumlamasıyla da tanınıyor.